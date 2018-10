Sønderborg hilste sit første krydstogtskib velkommen

Drømmen om at få krydstogtskibe til Sønderborg blev søndag til virkelighed.

450 primært britiske passagerer kom søndag morgen klokken ni ad søvejen til Sønderborg. Ombord på krydstogtskibet Saga Pearl II, der kom sejlende fra Kiel.

Skibet, der er knapt 165 meter langt, er for stort til at lægge til kaj i selve havnen. Derfor blev passagererne sejlet i skibets redningsbåde ind til trappen foran Søndertorv.

Der var virkelig mange folk og en stor lokal opbakning. Man kunne tydeligt se skibet fra strandpromenaden. Michael Sørensen, turismekonsulent, Sønderborg Kommune

- Nogle af krydstogtgæsterne besøgte Sønderborg Slot, nogle tog på ture i området og andre osede bare rundt og nød byen og det gode vejr, fortæller turismekonsulent i Sønderborg Kommune, Michael Sørensen, til TV SYD.

I dagens anledning blev der budt på gratis morgenmad, butikkerne holdt søndagsåben og Sønderborg Handel bød på et stort program. Der var blandt andet musik, historisk ringridning, streetfood, Sønderborg Garden og jyske landsoldater til at skabe 1864-stemning.

- Der var virkelig mange folk og en stor lokal opbakning. Man kunne tydeligt se skibet fra strandpromenaden, fortæller turismekonsulenten.

Det har været et årelangt forløb at få krydstogtskibe til Sønderborg.

- Det har været i flere tempi. Vi forsøgte os i første omgang i 2009. I denne omgang begyndte vi i slutningen af 2015 og starten af 2016. Så det har været en fantastisk dag med masser af positivitet og begejstring, slutter Michael Sørensen.

Klokken 18 forlod Saga Pearl II Sønderborg for at sejle videre mod Hundested og Göteborg – inden det vender hjem til Dover i England. Det næste skib anløber byen til næste sommer. 5. juli 2019 byder Sønderborg velkommen til et tysk skib med 900 passagerer.

Saga Pearl IIs rute Foto: Saga Cruises