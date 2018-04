Revy med mere mojn end nogensinde

En ægte sønderjyde overtager scenen efter Leif Maibom i Sønderborg Sommer Revy.

Sidste år blev Sønderborg Sommer Revy kåret som årets revy, men i år er der en væsentlig ændring på revyholdet: Mr. Sønderborg Revy him self, Leif Maibom, er for første gang ikke med på scenen. I stedet passer han jobbet som direktør og tekstforfatter mm.

Overgangen til det nye scenehold uden Maibom skulle blive så ubemærket som mulig, og derfor lød opgaven på at finde en mandlig, buttet skuespiller, ikke særlig høj, med en vis alder, og som meget gerne måtte tale bedre sønderjysk end Maibom. Det indlysende valg faldt på skuespiller Asger Reher.

Sådan fortæller revyen i Sønderborg selv om sit centrale karakterskift på sceneholdet.

Titlen på årets revy er: Før var vi alle i samme båd.

Der er premiere den 26. maj klokken tyve. Sidste spilledag er indtil videre 21. juli.

Sønderjyden Asger Reher afløser Leif Maibom på scenen i Sønderborg Sommer Revy. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD