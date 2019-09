Sønderborg samler ind til træerne

3.000 træer er blevet indkøbt i Sønderborg-området med ét fælles formål. Nemlig at støtte op om landsindsamlingen Danmark Planter Træer.

I Sønderborg-området er der allerede godt gang i indsamlingen "Danmark Planter Træer" - både i Sønderborg by og i flere af områdets dagligvarebutikker.

Blandt andet har Brugsforeningen for Als og Sundeved har indkøbt 1.500 små bøgetræer, som de har fordelt i deres 13 butikker, hvor kunderne kan købe dem med hjem til haven.

Når kunderne køber et træ til 20 kroner, går pengene ubeskåret til landsindsamlingen "Danmark Planter Træer", der har som mål at samle penge ind til at plante en million træer i nye danske folkeskove.

Danmark Planter Træer "Danmark Planter Træer" er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening. Lørdag 14. september kl. 19:30 sendes det store indsamlingsshow på TV 2 med værterne Puk Elgaard og Mikkel Kryger med masser af gæster og underholdning til gavn for klimaet. De indsamlede midler videresendes til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som opkøber rydningstruet skov i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet.

I SuperBrugsen Augustenborg har de fået 100 træer, og uddeler Per Beierholm ser positivt på det grønne initiativ. De har nemlig stor fokus på den grønne omstilling, og har både udskiftet kølemøbler og belysning ud for at være mere klimabevidste.

- Det giver god mening, hvis vi kan få plantet nogle træer for at tage den sidste CO2 vi måtte udlede, siger Per Beierholm, der er uddeler hos SuperBrugsen Augustenborg.

Kunder får træer foræret

Hvis man går en tur ned gennem gågaden i Sønderborg, vil man også flere steder kunne spotte bakker med små træer. Sønderborg Handel er også gået med i indsamlingen og har købt 1.500 træer, som de har tilbudt deres medlemmer at købe.

Det har mange butikker og restauranter valgt at gøre, og de har i løbet af de seneste par uger foræret små majtræer til deres kunder kvit og frit.

For Sønderborg Handel var indsamlingen til de danske træer et helt naturligt træk for dem. De er nemlig med i Project Zero, som har en vision om, at blive CO2-neutrale i 2029.

- Det er fuldstændig i tråd med planen fra 2007, om at vi skal være CO2 neutrale i 2029, som er Project Zeros vision. Så det kan vi kun støtte op om her i Sønderborg, siger Axel Nielsen, der er citymanager i Sønderborg Handel.

Hvis ikke alle træerne hos SuperBrugsen Augustenborg bliver solgt, har Per Beierholm ikke tænkt sig at lade de resterende træer gå til spilde.

- Dem skal vi da ud og plante i det område ude ved Nordborg, som er sat til det samme formål, siger han.