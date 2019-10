Sønderborg Sommer Revy har sat 2020-holdet

Tirsdag blev 2020-holdet i Sønderborg Sommer Revy offentliggjort. GG Horsens-stjerne skal være med til forny revyen.

I den kommende sæson vil både Lone Rødbroe og revydirektør Jeanne Boel være at finde på scenen hos Sønderborg Sommer Revy. Sammen med skuespiller Karsten Jansfort, der første gang stod på scenen i Sønderborg Sommer Revy i 1998, udgør de den erfarne kerne.

Karsten Jansfort, Lone Rødbroe, Max-Emil Nissen, Pelle Emil Hebsgaard, revydirektør Jeanne Boel og kapelmester Thomas Pakula er årets revyhold i Sønderborg.

- Karsten stod også på scenen sammen med os forrige år, mens vi sidste år venligst udlånte ham til Cirkusrevyen. Men nu er han heldigvis retur, og vi glæder os til at genoptage det gode samarbejde, siger revydirektør Jeanne Boel i en pressemeddelelse.

Fra GG Horsens til revy i Sønderborg

Fornyelsen næste år i Sønderborg er er 31-årige Pelle Emil Hebsgaard. Han er bl.a. kendt for sin rolle som vært for TV 2-programmet Keramikkamp, og yngre seere vil også genkende ham som Vlad i streamingserien GG Horsens, som vi viser hver lørdag på TV SYD.

Pelle Emil Hebsgaard slog i 2013 igennem i rollen som ånden Genie i Alladin-musicalen på Fredericia Teater. Han er uddannet fra Det Danske Musicalakademi i 2011 og har siden primært haft roller inden for musical-genren, men har også prøvet kræfter med revygenren både i Rottefælden, hos Nykøbing Falster-revyen og TamTam i Tivoli.

- Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Pelle Emil på Fra til fire-musicalen i Tivoli. Han har en fantastisk energi og en vidende og spiddende humor. Samtidig har han den yngre generations blik for, hvordan vores samfund udvikler sig – på godt og ondt – så jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver et virkelig frugtbart samarbejde at skabe næste års revy sammen med ham, siger revydirektør Jeanne Boel.