Sønderborgenser, hvordan skal du sikre dit hjem mod tyve?

I Sønderborg Kommune skal antallet af indbrud sænkes. Derfor står Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag klar ved Bilka for at giver borgerne råd til at forebygge indbrud.

Hvis du ikke har svaret på artiklens overskrift, skulle du måske tage en tur forbi Bilka i Sønderborg og høre politiets gode råd.

For antallet af indbrud i Syd- og Sønderjylland er faldende. Bare ikke i Sønderborg.

Både kommunen og Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne have Sønderborg Kommune med på den faldende tendens, og derfor laver de sammen en række tiltage for at forebygge indbrud.

- Vi står på to ben. Både en forebyggende indsats og en efterforskningsmæssig indsats, forklarer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indbrud i tal I Syd- og Sønderjyllands Politikreds var der 7689 indbrud i 2009, hvilket i løbet af ni år var faldet til 3978 indbrud.

I Sønderborg Kommune var der i 2017 377 indbrud, mens der i 2018 blev begået hele 599 indbrud. Se mere

Et af de forebyggende tiltag finder sted lørdag ved Bilka i Sønderborg. Politiet er rykket ud med sin mobile politistation for at give borgerne gode råd til, hvordan de kan modarbejde tyvene.

Udover at give råd om for eksempel nabohjælp, deler politiet Fake TV og tænd og sluk-ure ud - begge dele nyttige i kampen mod tyvene. Fake TV'et lyser op som et tv og uret kan indstilles til at tænde og slukke på udvalgte tidspunkter, så tyvene vil tro, nogen er hjemme.

Her viser vicepolitiinspektør de hjælpemidler frem, som politiet uddeler under besøget ved Bilka. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

- Alt hjælper

Anita Pedersen fra Ulkebøl er en af de borgere, der slog et smut forbi den mobile politistation for at få en snak med politiet. Hun frygter nemlig at blive udsat for indbrud i hjemmet.

- Det (indbruddene red.) sker lige rundt om hjørnet hele tiden, fortæller hun til TV SYD:

- Det er helt vildt hvor mange, der blev begået i Ulkebøl.

Hun fik et Fake TV med sig hjem, og det skal installeres straks fortæller hun til TV SYD.

Politiet fortalte ikke Anita Pedersen noget, hun ikke vidste, men hun fik hjælp til installation af de elektroniske hjælpemidler. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Selvom politiet udleverede nogle af hjælpemidlerne mod tyveri, er det alene ikke nok. Adgang til huset skal også besværliggøres. Men at Anita går hjem og installerer Fake TV’et, er helt klart en god begyndelse.

- Alt hjælper. Jo flere ting du gør, jo bedre, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård.

Syd- og Sønderjyllands Politi bliver stående ved Bilka indtil klokken 15.00.