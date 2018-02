Sønderborgs viceborgmester bliver rådmand i Flensborg

Den 40-årige Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg bliver ny topembedsmand i Flensborg Kommune

Stephan Kleinschmidt er viceborgmester i Sønderborg, hvor han i byrådet repræsenterer Slesvigsk Parti - det tyske mindretals parti i Danmark. Han er også formand for kulturudvalget i Sønderborg Kommune.

Han fortsætter med sit politiske arbejde i byrådet i Sønderborg - og han ser store muligheder for at bruge sine erfaringer fra hjembyen i det nye job i Flensborg, hvor han fra 1. maj skal være forvaltningschef med direkte reference til overborgmester Simone Lange (SPD)- det vil ,sige, at han som politisk chef får en rådmandslignende funktion

Han arbejder i dag i Kiel som politisk rådgiver for statskancelliet i Slesvig-Holsten.

Kort før jul meddelte Stephan Kleinschmidt, at han ikke længere ønskede at være folketingskandidat for Det Radikale Venstre i den sydjyske storkreds - og i dag siger han til TV SYD, at de landspolitiske ambitioner er stillet i bero, mens han han bestrider jobbet i Flensborg..