Sønderjyder erobrer København

Lørdag rejste 40 sønderjyske virksomheder til Rådhuspladsen for at oplyse københavnerne om, hvad Sønderjylland har at byde på.

Mennesker, der passerede Rådhuspladsen i København lørdag, blev man mødt med hilsenen 'mojn' og duften af ringriderpølser. 40 sønderjyske virksomheder indenfor produktion, turisme og bosætning indtog pladsen med stor succes, melder direktør for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen. - Det var en satsning, så vi har haft lidt ondt i maven i forhold til, hvordan det skulle gå, siger han til TV SYD og konkluderer: - Vores forventninger er blevet indfriet. Viden skal spredes - afstand skal mindskes Det er første gang arrangementet afholdes, og det helt simple formål er at vise, hvad Sønderjylland har at byde på. Det var både muligt for københavnerne – og andre forbipasserende – at smage sønderjyske specialiteter og købe dem med hjem, samt få viden om turistoplevelser i området, eller ligefrem muligheden for job og tilflytning. Foto: Karsten Justesen, direktør, Destination Sønderjylland - Det er en generel oplysningskampagne fra Sønderjylland, så debatten ikke kun handler om vildsvinehegn og grænsekontrol, fortæller Karsten Justesen. At det afholdes på den anden side af både Lille- og Storebæltsbroen sker, fordi der ifølge Karsten Justesen er meget langt mellem Sønderjylland og København – ikke kun fysisk. - Vi håber med arrangementet, at afstanden er kortet lidt ned i hvert fald mentalt. Om arrangementet skal gentages må tiden vise, men Karsten Justesen er i hvert fald positiv for muligheden. - Nu tager vi en snak med vores virksomheder og evaluerer. Hvis de har lyst til at tage afsted igen, vil vi gerne se på det, afslutter han.