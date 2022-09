30 sønderjyder anede intet, da de blev sendt på hemmelig mission til Afrika

Tom Buk-Swienty er selv vokset op i Sønderborg, og at bidrage til et stykke af hjemegnens historie er særligt for ham.

- Det er et nyt kapitel for langt de fleste, at sønderjyder blev sendt helt til Afrika. Det er et vigtigt stykke kolonihistorie, og den arv gør sig stadig gældende og præger Afrika og verdensordenen i dag, siger Tom Buk-Swienty, der mens han skrev faktisk boede en periode i Tanzania for at lære den afrikanske kultur at kende.