Sønderjyder løber Royal Run over ende med tilmeldinger

På den første dag tilmeldte 30.000 sig Royal Run - og løbet i Sønderborg blev på det nærmeste løbet over ende med 11.000 tilmeldinger - helt på højde med, hvad kun København kunne præstere.

I dag blev der frigivet 15.000 startnumre til den sønderjyske etape af Royal run, der får start på Kong Chr. X's Bro, der forbinder Als og Jylland midt i Sønderborg. Derudover kommer løberne forbi bl.a. Sønderborg Slot og Dybbøl Mølle.

Siden det første Royal Run, der blev afviklet i 2018 i blandt andet Esbjerg, er begivenheden vokset i omfang. I år deltog over 82.000 motionsløbere i løbet, der altid bliver afviklet 2. pinsedag, som i 2020 ligger på mandag den 1. juni.

- Vi er overvældede over interessen for vores hjertebarn, Royal Run. Vi har et stort ønske om at bidrage til et sundere og mere aktivt fællesskab, så dagens interesse er et kæmpestort lyspunkt for os, siger Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik, på vegne af Bevæg dig for livet, der står bag Royal Run.

