Sønderjylland fik Thomas Buttenschøn ned i gear

Selvom sanger Thomas Buttenschøn bor i København, er han langt fra på udebane, når han kører rundt i Syd- og Sønderjylland sammen med komiker Ane Høgsberg.

- Det æ it naue problem – det æ gansk fint, då, lyder det med tyk sønderjysk dialekt.

Når sanger og sangskriver Thomas Buttenschøn siger den sætning, er det ikke til at høre, at han er født i Zambia, opvokset ved Gylling og bor i København.

- Jeg har fået lært sønderjysk, så jeg kan snyde alle fra de andre regioner, siger en grinende Thomas Buttenschøn.

Thomas Buttenschøn Er 33 år

Brød i 2006 igennem med sangen 'Fantastiske mandag'

Har udgivet seks album

Var i foråret dommer i programmet 'Danmark har talent'

Danner par med Mille Gori

Har sammen med Cana Buttenschøn syvårige Jens og Peter på fire

Han lærte at folde sin tunge i den sønderjyske dialekts folder, da han i 2012 skiftede en lejlighed på tredje sal i indre København ud med et stort hus i Broager med udsigt over Flensborg Fjord.

- Det var dejligt at bo i Broager, og folk tog godt i mod os. De var super søde og imødekommende, siger han.

Tilbage til Sønderjylland - for at skrive en sang

Thomas Buttenschøn flyttede til Broager med sin daværende kone, Cana Buttenschøn. Hun er født og opvokset i byen.

De havde adresse i Broager i to et halvt år, inden de sammen flyttede tilbage til København.

- Der er en anden ro i Sønderjylland i forhold til i København. Jeg kan godt lide det, og folk er søde, siger Thomas Buttenschøn.

Og han har haft rig mulighed for at nyde roen og øve sig i at sige mojn. Sammen med standupkomiker Ane Høgsberg har han de seneste måneder kørt rundt i hele Syd- og Sønderjylland for at få inspiration til en hyldestsang til landsdelen.

Deres oplevelser er blevet til programmet 'Det er vores sang', som bliver sendt på TV SYD hver lørdag klokken 19.30.

- Det har været sjovt at være med, og vi har mødt nogle spændende mennesker. Det er fedt at prøve en masse ting, man ikke normalt får lov til at prøve, siger Thomas Buttenschøn.

Sønderjylland gav ro til musik og maraton

Da den 33-årige musiker boede i Broager, inspirerede den sønderjyske ro ham blandt andet til en ny hobby. Hans fødder bevægede sig ikke kun i takt til den musik, han spillede.

- Jeg løb meget, og det er fantastisk. Jeg trænede op til et maraton, og jeg syntes, det var meget naturligt at komme ned i gear.

Det blev Thomas Buttenschøn bestemt ikke mindre effektiv af. Han fortæller, at han fik skrevet musik og søsat en masse projekter, mens han boede i Sønderjylland.

- Det giver en anden ro til at arbejde og fordybe sig, når man ikke bliver forstyrret af, at nogle forventer, at man skal ud og se en masse, siger han.

Thomas Buttenschøn knokler, og Ane Høgsberg snakker, mens de cykler på skinnerne på Aabenraabanen. Foto: Wasabi Film/TV SYD

Uerstattelige venskaber

Broager er ikke den eneste by i landsdelen, som Thomas Buttenschøn har et forhold til.

Han har gået på gymnasiet i Horsens, og han er ofte at finde på en scene med en guitar i hånden i en af de syd- og sønderjyske byer.

Men når han skal svare på, hvad hans bedste minde fra landsdelen er, tøver han. Der går dog ikke lang tid, før svaret kommer til ham, som var det lige så åbenlyst, som hvis han blev spurgt om sit navn.

- Jeg har fået nogle venskaber, der er uerstattelige, siger han.

Selvom Thomas Buttenschøn stadig kan grave den sønderjyske dialekt frem, har han ikke planer om at pakke københavnerlivet i flyttekasser og bosætte sig tættere på vennerne vest for Storebælt.

- Jeg kommer og spiller dernede, og jeg har mine venner, jeg besøger. Men jeg bliver i København, for her går mine børn i skole og børnehave, siger han.

- Det vigtigste er at være sammen med mine børn. De er min base, om jeg bor i København eller Sønderjylland.