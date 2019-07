Sønderjylland udvisker kommunegrænserne: Vi er ét stort arbejdsmarked

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner samler sig under det nye projekt ’Job Sønderjylland’.

Sønderjylland skal arbejde sammen. Det mener udvalgene for arbejdsmarkedet og beskæftigelse i de fire sønderjyske kommuner i hvert fald.

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner har samlet sig under ’Job Sønderjylland’. Med målet om at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger – på tværs af kommunerne.

- Vi skal se bort fra kommunegrænserne. Det er ét stort arbejdsmarked, siger Ejler Schütt (DF), der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- Hver gang vi har en flaskehals, hvordan kan den så blive afhjulpet? Ved kontakt til de andre kommuner.

Større marked giver flere muligheder

Det nye samarbejde har været på tale i fire-fem måneder. Det vil blandt andet betyde, at kommunerne i fællesskab overvåger arbejdsmarkedet, rekrutterer og opkvalificerer sammen – på tværs af kommunegrænserne.

- De jobsøgende får et større marked. Hvis en vil i lære, i job eller omskoles, så er der betydelig større mulighed for det. Og virksomhederne får større område at plukke i, forklarer Ejler Schütt.

Det nye samarbejde er allerede skudt i gang. Det bliver Haderslev Kommunes ansvar at indkalde til møder. Det første forventer at blive omkring september.