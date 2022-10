Derfor håber både Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner, at en del af investeringerne falder af hos dem.

- Det virker meget stærkere, når vi skal tale med vores kollegaer ovre på Borgen, at det er én stemme i stedet for fire, og vi ved jo, at hvis der sker noget godt i én kommune, så smitter det af på nabokommunerne, siger viceborgmester i Haderslev Kommune Kjeld Thrane (Konservative).