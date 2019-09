Lokalt badehotel bliver årets hotdogkonge: Sønderjysk charme sikrede dem sejren

Ud af 13 deltagere vandt Dyvig Badehotel i dag titlen som Danmarks hotdogkonge.

Den er sprød. Den har noget surt, noget sødt og noget saltet.

Den sønderjyske fristelse har alt det, som direktøren og forpagteren af Dyvig Badehotel mener, en hotdog skal have.

Hos badehotellet har de brugt flere dage på at eksperimentere og kreere den helt rigtige hotdog, som de kunne tage med ved DM i hotdog, der blev afholdt i Aarhus i dag.

På bare én time solgte badehotellet 300 sønderjyske fristelser, og dermed fik badehotellet samlet 30.000 kroner ind til Dyreværnet – og det kunne samtidig gå hjem med titlen som Danmarks Hotdogkonge.

- Det er da fantastisk. Vi er rigtig stolte, når det handler om at samle penge ind til et godt formål, siger John Bech Amstrup, der er direktør og forpagter af Dyvig Badehotel i Nordborg.

En sønderjyske fristelse består af: Potato Roll brød

En pølse fra Slagter Nielsen i Nordborg med Als skinke

Arla unikas Havgus og Kry samt enebær mayonnaise

Æble og citro curd

Cognac og svampesennep

Sprød flæskesvær i sort hvidløg og bronzefennikel

Lidt sønderjysk charme skulle der til

Det var første gang, at Dyvig Badehotel deltog i DM i hotdog, men med dagens resultat bliver det langt fra sidste. Selvom det var nyt for John Bech Amstrup at konkurrere i hotdogs, så havde han faktisk håbet på at gå hjem med et trofæ i dag.

- Vi er gode til at flytte fingrene. Vi har et godt samarbejde, og så er vi gode til at smile og være venlige, siger han og gætter på, at det er alt det – og lidt sønderjysk charme – der har været med til at sikre dem titlen som Danmarks Hotdogkonge 2019.

Herudover blev årets hotdog også kåret, og den gik til Restaurant MeMu i Vejle. Ved dagens arrangement blev der samlet i alt 178.000 kroner ind, og de går alle sammen til velgørenhedsorganisationen Dyreværnet.