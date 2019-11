Sønderjysk film vinder fornem pris i Tokyo

Frelle Petersen, som selv er sønderjyde fra Løgumkloster, takker her for prisen. Foto: Per Arnesen

Filmen har spillet for udsolgte huse ved alle visninger i Tokyo, og for filminstruktør Frelle Petersen har det været det første møde med et internationalt publikum på denne film.

- Det har været opløftende at sidde og høre japanernes reaktioner. Vi var på forhånd blevet advaret om, at japanere ikke udtrykker følelser og begejstring, men vores oplevelser viste lige det stik modsatte. Herude opfatter de filmens underspillede humor og underfundighed. Jeg vil gå så vidt at påstå, at japanere og sønderjyder deler humor, fortæller Frelle Petersen.

Filmen er optaget og udspiller sig i et miljø, hvor virkelighed og autenticitet spiller en helt central rolle.

Filmen er en fortælling fra Sønderjylland, nærmere bestemt fra Stenbjerggaard ved Tønder. Filmen er optaget og udspiller sig i et miljø, hvor virkelighed og autenticitet spiller en helt central rolle. For i det flade marskområde bor 27-årige Kris med sin onkel.

For år tilbage tog hendes far sit eget liv, og Kris flyttede ind hos sin onkel, mens hun færdiggjorde gymnasiet. Men nu er rollerne byttet om, og efter onklens slagtilfælde er det i dag Kris, der passer både ham og bedriften.

Mens onkel trisser rundt med sin rollator, er det Kris, der malker, muger og sørger for maden. Rutinerne gentager sig, dagene ligner hinanden og intet ser ud til at kunne forandres. Indtil den snakkesalige dyrlæge Johannes og den unge Mike hver især får vækket nogle af de drømme, Kris for længst havde givet afkald på.

Læs også Sønderjysk film fik premiere i Japan

Frelle Petersen, som selv er sønderjyde fra Løgumkloster, brænder for at fortælle os historier om os selv, vores familiestrukturer og om hvad vores eget miljø gør ved os. I filmen lader han filmens to medvirkende, Jette Søndergaard og Peter H. Tygesen, spille niece og onkel, hvilket også er deres private familiære relation. Filmen er optaget på Peter H. Tygesens egen slægtsgård, hvor Frelle Petersen i øvrigt også foretog al sin research til filmen.

Filmen er skabt med en ambition om at lave en ærkesønderjysk fortælling og i det miljø, som Frelle Petersen selv har et personligt forhold til. Derfor udvalgte han sine medvirkende indenfor en begrænset radius, så de medvirkende talte med samme dialekt og opfyldte hans ambition om at ramme så præcist som muligt. Af samme grund er alle de medvirkende indfødte sønderjyder og af hensyn til publikum i resten af landet vil filmen da også blive vist med rigsdanske undertekster, når den får dansk biografpremiere 14. november.

Allerede på fredag er der gallapremiere på "Onkel" i Tønder for alle mevirkende og hjælpere.