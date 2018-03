Sønderjysk formand: Vildsvinehegn bør være den sidste udvej

Formanden for den tyske landboforening, LHN, i Tinglev mener, at et vildsvinehegn vil skade forholdet til Tyskland. Det bør derfor være en nødløsning.

Det omdiskuterede vildsvinehegn langs den tyske grænse bør være en nødløsning og sidste udvej, siger Jørgen Popp Pedersen, der er formand for landboforeningen LHN til Landbrugsavisen.dk.

Et vildsvinehegn er nemlig et dårligt, politisk signal og vil derfor skade Danmarks forhold til Tyskland. Han opfordrer derfor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at sætte planerne om et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse i bero.

- Det er et rigtigt dårligt signal i forhold til vores nærmeste nabo og største samhandelspartner. I tysk landbrug er der lidt den her følelse af, at "nå ja, bare de kan slippe, så er det lige meget med os." Det er den stemning, der er blandt vore tyske kolleger, siger Jørgen Popp Pedersen.

Ingen særlig effekt

Udover at hegnet er et dårligt politisk signal, så har det heller ikke nogen stor effekt lige nu, mener formanden.

- Jeg anerkender fuldt ud det politiske arbejde, der er gjort, og de skadelige effekter, det vil have, hvis svinepesten kommer til Danmark. Men i dag befinder den risiko sig 1.000 km væk fra den danske grænse. Et grænsehegn i den nuværende situation vil være uden effekt. Så jeg vil meget håbe, man først trykker på den grønne knap når og hvis det rykker helt tæt på, siger Jørgen Popp Pedersen.

Vildsvinehegnet vil dog have en beroligende effekt overfor eksportmarkederne, fordi det signalerer, at man er parat til at gøre noget.

- Der er jo vedtaget mange andre initiativer. Og det er fint nok at have planlægningen for yderligere tiltag grydeklar, siger han.