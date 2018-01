Sønderjysk fotograf udstiller på slottet

Sønderjysk fotograf markerer sit 25 års professionelle jubilæum med udstilling på Danmarks nationale portrætgalleri.

Den internationalt anerkendte fotograf med sønderjyske rødder, Søren Solkær, åbner i dag en udstilling af 235 portrætter, som han har skudt gennem sin 25-årige karriere. Både tidligere udstillede og helt nye billeder.

Portrætterne indtager samtlige tolv stuer i Prinsessefløjen på Frederiksborg Slot i Hillerød, og udstillingen af Søren Solkærs billeder har længe været et stort ønske for museet, der også er Danmarks nationale portrætgalleri.

- Jeg har også selv drømt om, at min store portrætudstilling, hvor jeg folder det hele ud, skulle være der på Danmarks nationale portrætgalleri, siger Søren Solkær til TV SYD.

Den 48-årige fotograf er født og opvokset i Blans ved Sønderborg, hvor hans forældre stadig bor.

En hel del af billederne har aldrig været udstillet før. Søren Solkær, fotograf

Gennem karrieren har Søren Solkær blandt andre fotograferet internationale musikstjerner som Paul McCartney, Björk, U2, Amy Winehouse, David Lynch og Adele. Herhjemme har han portrætteret personer som for eksempel Mads Mikkelsen, Kevin Magnussen og Jørgen Leth.

Sønderjyden har desuden i adskillige omgange opholdt sig hos mediterende munke i Indien og fotograferet dem under titlen "Souls" som et af mange personlige projekter gennem årene.

- En hel del af billederne har aldrig været udstillet før. Jeg har været i mine egne arkiver for at finde portrætter, der ikke er set før, fortæller Søren Solkær, der ved ferniseringen mandag i Hillerød afslørede to nye portrætter af Margrethe Vestager og Bjarke Ingels (se billede).

Mange af Søren Solkærs billeder kan se på hans hjemmeside. Udstillingen kan ses indtil 15. april.

I forbindelse med udstillingen udkommer bogen "Søren Solkær portrætter 1993-2018".

Søren Solkær indledte sin karriere som fotograf, da han i 1993 begyndte på Prags berømte fotoskole FAMU, hvor han gik i to år.