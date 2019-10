Sønderjysk ildsjæl vinder fornem musikpris

Vi møder Jesper Ry til en snak flere dage før prisuddelingen. Det er stadig hemmeligt for omverdenen, at den multimusikalske musikskolechef skal op på scenen til Danish Music Awards i K.B. Hallen. Men Jesper ved godt, at han skal have prisen, for folkene bag har ringet for at sikre sig, at han tager turen til København for at modtage den.

- Havde de ikke ringet, men bare skrevet til mig, så havde jeg nægtet at tro på det, siger en storsmilende Jesper Ry. Han har lige stemt 21 ukuleler. En bedrift, der tager 18 minutter på sekundet.

"Årets Forbillede" tildeles en eller flere personer, som bruger musikken til at vise vej for andre mennesker i livet. Lasse Lindholm, formand for DMA-Akademiet

For om lidt vælter 20 børn ind ad døren til det lille musiklokale i Fjelstrup. De rå gule murstensvægge, lysstofrørene i loftslamperne og udstoppede dyr ovenpå skabene fortæller tydeligt, at vi er på en lille landsbyskole, langt væk fra glitteren og de røde løbere i København, hvor prisen skal uddeles.

Danish Music Award DMA er dansk musiks ældste og mest prestigefyldte prisfest. Det er musikselskabernes brancheorganisation IFPI, der står bag DMA.



DMA-showet løber af stablen i K.B. Hallen i aften den 17. oktober. Showet vises i en redigeret version på TV 2 søndag d. 20. oktober kl. 21, ligesom showet samtidig vil være tilgængeligt i sin fulde længde på TV 2 Play. Kategorien Årets Forbillede er ny ved DMA, og Jesper Ry er derfor den første modtager af prisen. Se mere

Musikken skal ud til alle

Klokken ringer ind, en elev fra 2.F banker høfligt på døren, og 20 børn og én musiklærer finder plads ved hver stemt ukulele.

Og det er dét, som Jesper Ry får en pris for. Ikke for hans eget musiske talent, men for at skabe et projekt, der har givet 1400 børn i Haderslev Kommune muligheden for at udvikle deres talent og indgå i et musikalsk fællesskab.

Jesper Rys arbejde med at skabe musikklasser i Haderslev Kommune er et inspirerende og prisværdigt projekt, som både har krævet store visioner og hårdt arbejde. Lasse Lindholm, formand for DMA-Akademiet

- Vi har skabt en musikundervisning, der adskiller sig fra den, som du og jeg kender fra skoletiden. Ved at hjælpe skolerne med at overkomme den økonomiske barriere, som det er at købe det samme instrument, f.eks. trompeter eller ukuleler til en hel klasse, så gør vi det muligt for børn at spille sammen i et fællesskab, fortæller musikskolechefen.

Udover instrumenterne får hver klasse også besøg af en musikskolelærer, der leder og underviser klassen med hjælp fra klasselæreren.

Projekt "Musikklasser" For fire år siden satte Jesper Ry et forsøg i gang, hvor elever i kommunens folkeskoler skulle have undervisning i et instrument. Haderslev Kommune er nu det første sted i landet, hvor alle børn i 3. og 4. klasse lærer at spille på et instrument i skoletiden. Indtil videre har 1400 børn fået glæde af projektet. 62 klasser kan i 2019/20 kalde sig musikklasser

Klasserne modtager undervisning i et udvalg af instrumenter, der tilsammen dækker behovet for instrumenter til at kunne etablere samspilsgrupper og ensembler fremover

Hver klasse spiller på ét instrument

Alle eleverne har et instrument, som skolen, i samarbejde med musikskolen, har indkøbt i klassesæt

En lærer fra musikskolen står for undervisningen efter et særligt udviklet koncept

En skolelærer hjælper med at holde sammen på klassen og bistår undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i et nøje tilrettelagt forløb, som præsenteres og styres via Smartboard

Undervisningen knytter an til anerkendte musikpædagogiske principper som for eksempel Music Mindgames

Undervisningen ligger i skoletiden og er en del af det obligatoriske skema Se mere

Stammede som barn – musikken hjalp

Jesper Rys drøm er, at alle børn i Danmark med tiden bliver en del af projektet med musikklasser. Ikke fordi at der skal skabes en ny generation af rockstjerner, men fordi han mener, at musikken giver langt mere end bare rytme.

- I folkeskolen klarede jeg mig fagligt rigtig dårligt. Jeg var dårlig til at skrive, jeg var dårlig til at læse og dårlig til matematik. Og så havde jeg det store handicap, at jeg stammede – eller gør, for det gør jeg stadigvæk, fortæller Jesper Ry.

Men musikken fandt vej ind i Jesper Rys barndom, og med musikken blev udfordringerne mindre.

- I takt med at jeg fandt frirum i musikken, medførte det, at jeg blev bedre til at tale og til at læse, siger musikskolechefen, der i dag skal bruge begge hænder, når han opremser, hvor mange instrumenter han behersker.

Jepser Ry vinder prisen som Årets Forbillede ved DMA. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Pris kommer 15 år forsinket

Når Jesper Ry torsdag aften rækker hænderne ud og modtager sin Danish Music Award, så er det med et ekstra blink i øjet.

For det er ikke første gang, at han er nomineret.

- For 15 år siden var jeg nomineret med mit daværende band, The Collins. Men dengang kom vi ikke hjem med en pris, fortæller han og indrømmer med et grin, at han allerede har ringet og fortalt de tidligere bandmedlemmer, at han nu opnår det, de kun drømte om dengang.