Sønderjysk kæde opkøber konkurrent og bliver landsdækkende

Den familieejede sønderjyske Davidsens Tømmerhandel har onsdag køber konkurrenten Optimera og bliver dermed landsdækkende og Danmarks landets 3.-største kæde af byggemarkeder.

Det begyndte med en beskeden tømmerhandel i Sommersted for 75 år i siden, som Christian Davidsen åbnede, og siden startede sønnen Poul Davidsen i 1963 en afdeling i Vojens. Seks år senere overtog Poul Davidsen hele virksomheden under navnet Davidsen Tømmerhandel A/S.

Fra 1989 satte Poul Davidsen for alvor gang i væksten og købte eller oprettede omkring en snes nye forretninger i hele det sydlige Jylland og på Fyn samt en stor on line-forretning. Davidsen havde inden dagens opkøb ca. 700 ansatte og en samlet omsætning på omkring 1,85 milliarder kroner.

I dag er Poul Davidsen bestyrelsesformand og har nikket ja til, at den adm. direktør Henrik Clausen køber konkurrenten Optimera. Handlen øger Davidsens netværk af professionelle byggecentre til cirka det dobbelte.

Henrik Clausen, adm. direktør i Davidsen

- Vi bliver nu reelt landsdækkende og får godt fat i dele af landet, hvor vi rigtig gerne vil stå stærkere. Vi køber en virksomhed i vækst og en virksomhed med dygtige medarbejdere, siger Henrik Clausen, adm. direktør i Davidsen.

Opkøbet betyder, at Davidsen overtager alle Optimeras lokationer og medarbejdere i Danmark og Grønland. Herunder store bygge-og logistikcentre i og omkring København, Aarhus og Aalborg.

Dermed bliver Davidsen som den tredjestørste spiller på markedet med en omsætning på over 2,5 milliarder kroner og mere end 1.000 ansatte. Kun kæderne Stark og Bygma er efter i dag større end Davidsen.

Dagens handel skal godkendes af konkurrencemyndighederne. Det ventes at ske til eftreråret.