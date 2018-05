Sønderjysk musikstjerne overraskede med ekstra koncert

En kopi af den oprindelige scene på Jelling Musikfestival var rammen, da Jacob Dinesen efter sin planlagte koncert på hovedscenen gav et ekstranummer.

Det var en fornøjelse. Jelling Festival kan noget specielt. Jacob Dinesen

Jelling Musikfestival er badet i solskin, og den ene musikalske oplevelse efter den anden strømmer ud af højtalerne og ud til det feststemte publikum. Lørdag eftermiddag spillede Jacob Dinesen på festivalens hovedscene, der slet og ret bare hedder: Scenen.

Efter en smøg og en kold øl var han klar til at gå på igen. Denne gang var det dog på den scene, som er en kopi af den oprindelige scene, der blev bygget til den allerførste udgave af festivalen i 1989, og hvor P4 Trekanten i år sender radio fra i løbet af de festlige dage.

Efter et interview til radioen, hev han sin guitar frem og gav en akustisk udgave at nummeret 'Jessie', hvilket virkede til at falde i publikums smag, der blev i hvert fald både klappet, huet og sunget med. Efter den korte optræden mødte TV SYD ham bag scenen.

- Det var en fornøjelse. Jelling Festival kan noget specielt. Det er vores første job på vores sommerturen. Publikum var tændt, og de var på, det var en dejlig start. Jeg elsker Jelling, sagde Jacob Dinesen til TV SYD.

Skal ikke spille på hjemmebanen i år

Jacob Dinesen er en Tønder-dreng, men han fortæller, at han ikke kommer til at spille på festivalen i sin hjemby i år.

- Jeg har altid haft den holdning til Tønder Festivalen, at bare fordi, jeg er bysbarn, så er det ikke ensbetydende med, at jeg skal spille der hvert evigt eneste år, siger han.

Jacob Dinesen kommer dog til at være til stede på festivalen, hvor han skal lave nogle såkaldte ’talks’ om Hi-Fi-musik og lignende. Men han både håber og forventer, at han vender tilbage til sin hjemstavnsfestival på et tidspunkt.

- Nu har vi spillet der tre år i træk, så er det også på tide med en pause. For det der med at spille 25 år i træk på Tønderfestival, jeg vil ikke være de nye Runrig på det punkt. Det skal være en fest, hver gang vi vender tilbage, siger musikeren.

Det skal være en fest, hver gang vi vender tilbage Jacob Dinesen

I videoen herunder kan du høre Jacob Dinesen fortælle, hvordan Jelling Musikfestival næsten er hans anden hjemmebane.