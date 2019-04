Sønderjysk nedtur på isen

Rungsted Sejr Capital gjorde rent bord og vandt den fjerde sejr i træk over Sønderjyske i årets DM-finaler.

Selvom hjemmeholdet gjorde hvad de kunne, lykkedes det heller ikke i fjerde forsøg at besejre Rungsted Sejr Capital. I en helt udsolgt skøjtehal i Vojens vandt udeholdet en kneben sejr på 1-0, og det betyder at Sønderjyske må nøjes med sølvmedaljerne.

Sønderjyske var ellers toneangivende i det meste af kampen, men selvom der var masser af muligheder for at passere Rungsteds målvogter Thomas Lillie, lykkedes det ikke at få pucken det sidste stykke over stregen.

Thomas Lillie kommer selv fra Vojens, og var den helt afgørende forskel i den fjerde og afgørende finale fredag aften.

Dermed taber Sønderjyske årets DM-finaler samlet 0-4.