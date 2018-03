Sønderjysk skoselskab slår rekord

Skoselskabet Ecco omsatte i 2017 for 9,5 milliarder kroner. Det er den højeste omsætning nogensinde.

9,5 milliarder kroner.

Så meget omsatte det sønderjyske skoselskab Ecco for i 2017, der har hovedsæde i Bredebro.

Og det er den højeste omsætning nogensinde. Det viser selskabets regnskab, der er fremlagt tirsdag aften, skriver Ritzau.

Det store salg sidste år skyldes blandt andet de asiatiske kunder, der har været særdeles glade for Ecco-sko i 2017.

Men den administrerende direktør Steen Borgholm peger også på én anden ting, der har fået salget til at stige sidste år.

- Vi har haft en række produktområder - specielt hele sneakers-området med moderne sneakers - og nye produktgrupper, vi har lanceret, som har klaret sig rigtig godt, forklarer direktøren.

I 2016 omsatte skoselskabet for 9,3 milliarder.

Salget online vokser

I regnskabet for 2017 noteres det, at flere forbrugere handler online frem for i de fysiske butikker. Og det kunne man da også se på tallene.

Ecco-skos online salg voksede nemlig med 47 procent sidste år.

Men det bekymrer ikke direktøren, at flere og flere vælger at handle online frem for i butikkerne.

- For os er det vigtigt at være til stede på tværs af kanalerne, som vi allerede er i dag med 2300 butikker globalt og en online tilstedeværelse, og understreger, at han mener, at Ecco-sko er til stede der, hvor forbrugerne vil shoppe i fremtiden.