Sønderjysk str. 48 på catwalken i København

Hun er den yngste og den største af modellerne under modeugen i København, men Cecilie Petersen fra Broager er klar til tage stiletterne på.

- Jeg er nok lidt mere landsbypige end de andre modeller i showet, griner Cecilie Emmy Petersen, mens hun sidder ved sminkebordet på sit værelse i familiens hus i Broager. Sidste weekend var hun i København for at øve til modeshowet, og her mødte hun de 13 andre plussize-modeller, som hun skal gå sammen med.

- De havde alle sammen 3000 følgere på Instagram, og jeg er stod der med mine 300 og kunne godt se, at de nok var lidt mere professionelle i deres tilgang til modeljobbet, forklarer hun. Men for Cecilie Emmy Petersen var modeljobbet også mere en tilfældighed end et valg.

Opdaget i tøjbutik

Som 17-årig blev Cecilie stoppet i tøjbutikken Nanna XL i Sønderborg. Butikschefen havde set hende et par gange og ville da lige høre, om den unge pige måske ville hjælpe til med at gå modeshow til kundeaftner.

- Jeg var vild med hendes væsen, så jeg endte med at ansætte hende i butikken som skolepige, fortæller Anne Friis Kühl, der er butikschef i Nanna XL.

Fire år senere er Cecilie Emmy Petersen butikkædens ansigt udadtil. Hun er på forsiden af kataloget, på plakater og en 1:1 skala papfigur af hende står i butikken i Sønderborg. Hun er også blevet optaget hos et modelbureau i Aarhus, og hun står nu overfor det største job i karrieren: et modeshow under Fashionweek i København for stylingfirmaet AnnóAnnó. Og det er alt sammen sket samtidig med, at hun har studeret, og er blevet optaget på jurastudiet i Odense.

En ”rigtig” model

Selvom modelkarrieren, som hun selv siger det, er ”faldet i skødet” på hende. Så tog det en del tid, før hun selv turde bruge titlen som ”model”.

- Det var ikke noget, som jeg snakkede højt om, for jeg var bange for at folk rynke på næsen og sige, at jeg jo ikke var rigtig model, når jeg nu var plussize-model, fortæller Cecilie Emmy Petersen. Men den frygt er for længst væk.

- Jeg har kurver, og selvom jeg har kurver og ikke er en str. 42 men en str. 48, så kan jeg godt føle mig smuk og stå ved det, siger modellen i dag. Og opbakningen til pigen fra Broager er til at føle på. I butikken, hvor hun stadig arbejder, er kunderne vilde med hende.

Sønderjysk str. 48 på catwalken i København. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Reaktionen på Cecilies billeder og modeshows er altid, at det er skønt, at man kan se så lækker ud, selvom man har lidt på sidebenene! For de fleste kvinder har jo former, fortæller butikschefen fra Sønderborg, Anne Friis Kühl. Og det har hun ret i. Men selvom 44 procent af danske kvinder ifølge sundhedsstyrelsen er moderat eller svært overvægtige, så er det kun en brøkdel af tøjmodellerne, som afspejler den virkelighed under modeugen i København.

Ingen tykke kvinder

- Det er så vigtigt at understrege, at selvom der kun er ét plussize-show, så er det her show er lige så ambitiøst, trendy og seriøst som de andre shows, siger Christina Donskov. Hun er stylist og showkoordinator på det modeshow, som Cecilie Emmy Petersen skal gå i København. Selvom kvinderne synligt er større end de modeller, som man normalt ser på en catwalk, så er moden ikke mindre seriøs.

Jeg har altid ment, at retten til at klæde sig flot, den har vi alle. Cecilie Emmy Petersen, model, Broager

- Det her er ikke de tykke kvinders modeshow. Det her er et modeshow – med alt hvad det indebærer, understreger showkoordinatoren for AnnóAnnó. For plussize eller ej. Mode er for alle størrelser, og det er lidt hvad Cecilie Emmy Petersen håber, at folk snart indser.

- Jeg kan blive så glad, når jeg får en kunde i tøjbutikken til at skifte leggins og en oversize trøje ud med noget tøj, som er modigt, flot og sidder til. Jeg har altid ment, at retten til at klæde sig flot, den har vi alle, siger modellen fra Broager.