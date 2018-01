Sønderjysk succestræner fyret i Sverige

Jakob Michelsen, tidligere træner med stor succes i Sønderjyske, er blevet fyret i den svenske fodboldklub Hammarby.

Læs også Jakob Michelsen fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Hammarby Fotboll har besluttet at ophæve kontrakten med Jakob Michelsen, hvilket betyder, at han stopper som cheftræner med omgående virkning, skriver klubben.

37-årige Jakob Michelsen blev ansat i klubben, der hører hjemme i Stockholm, for et år siden efter en succesfuld tid i spidsen for Sønderjyske. Michelsen ellers havde kontrakt med Hammarby i to år endnu.

Hammarby blev med Jakob Michelsen som cheftræner nummer ni i 2017-sæsonen af Allsvenskan, hvilket er klubbens bedste placering i 10 år.

Jakob Michelsen skiftede til Hammarby for et år siden. Han førte i sit første job som superligatræner overraskende Sønderjyske frem til sølvmedaljer i sæsonen 2015/ 2016 og blev på den baggrund hentet til den svenske hovedstadsklub.

Fyringen bunder i, at den sønderjyske træner og klubbens sportschef, Jesper Jansson, ikke er enige om den sportslige linje. Jansson blev ansat efter Michelsen og har derfor ikke haft indflydelse på ansættelsen af Jakob Michelsen.

- Det er altid trist, når man skal træffe den slags beslutninger. Men vi føler os helt sikre, og vi er overbeviste om, at dette er den rigtige vej at gå for Hammarby. I de diskussioner, vi har haft internt for nylig, har vi helt klart følt, at vi ikke har samme syn som Jakob omkring, hvordan vi vil udvikle holdet, truppen og vores spil, siger Jesper Jansson til Hammarbys hjemmeside.