Sønderjyske blev fanget på Storebæltsbro på vej til Brøndbykamp

Opdateret med nye oplysninger om kampstart nu er fastsat til klokken 20

Storebæltsbroen har hele eftermiddagen været lukket for trafik i begge retninger på grund af en alvorlig ulykke med en væltet lastbil - og midt på broen holdt Sønderjyskes spillerbus, der var på vej til Brøndby.

Politiet har kort før klokken 17 meddelt, at broen ventes at genåbne for normal trafik klokken 18.

Sønderjyskes bus og de andre biler, der har været fanget på broen siden kort før klokken 14, er dog blevet dirigeret forbi og mod Sjælland for at give plads til det videre oprydningsarbejde.

- Lige nu er vores bedste bud kampstart klokken 20 eller 21, hvis kampen skal gennemføres i aften. Spillerne skal have noget at spise og gøre sig fysisk klar til kampen. Det er uvist, om det er praktisk muligt at spille i aften - og der er også tv-transmissionen at tage hensyn til, sagde Sønderjyskes pressechef Jacob Ravn til TV SYD midt på eftermiddagen.

Seneste melding fra Sønderjyske er, at de forventer at være klar til kampstart senest klokken 20.

Med mindre vi støder ind i nye forhindringer på vores vej, er vi klar til kampstart i Brøndby klokken 20.00. Vi ses. — SønderjyskE Fodbold (@SEfodbold) October 30, 2019