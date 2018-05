Sønderjyske, Horsens, Vejle: Der er kamp om sponsorkronerne

Fodboldklubberne i landets bedste række er afhængig af økonomisk opbakning fra lokalområdet. I AC Horsens betaler sponsorerne halvdelen af klubbens budget.

Der skal penge på bordet - og helst mange af slagsen, hvis det skal lykkes at få sportslig succes i Superligaen.

Det kan de tale med om i Horsens, hvor de lokale sponsorer er helt afgørende for klubbens eksistens.

- Vores sponsorer har en enorm stor betydning for AC Horsens og muligheden for at drive fodboldforretning, siger klubbens direktør, Kristian Nielsen, til TV SYD.

I Horsens er der 20 kontraktspillere og 17 øvrige medarbejdere på lønningslisten.

Det løb i 2017 op over 20 millioner kroner. Penge, som kun kommer i kassen ved hjælp af sponsorer.

VB rykker op blandt de bedste

Med Vejle Boldklubs oprykning til Superligaen er der i den kommende sæson mindst tre hold fra regionen blandt de bedste 14 hold i Danmark. Dermed kan der blive endnu mere kamp om at få fat i de bedste sponsorer.

Det er dog en situation, der ikke umiddelbart bekymrer i AC Horsens, hvor de virksomheder, der i forvejen er sponsorer, er glade for det netværk, som der er i erhvervsklubben.

- Mennesker fra store industrivirksomheder til små håndværksmestre får mulighed for at mødes og tale sammen om nogle forretninger, de måske kan lave sammen, siger Kristian Nielsen til TV SYD.

Vejle rykkede søndag op i superligaen efter sejren i Thisted. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Virksomhederne er glade for fodbold

Muligheden for at brande sig gennem Superliga-fodbold bliver også udnyttet af flere af de store virksomheder i regionen.

Danfoss er en af flere hovedsponsorer i Sønderjyske, og det er helt bevidst, at det er en sønderjysk klub, der bliver støttet økonomisk, fortæller virksomhedens kommunikationschef.

Sønderjyske har lige nu fem hovedsponsorer, der er med til at betale udgifterne. Foto: TV SYD

For Danfoss er det en god måde at være en del af lokalområdet på. Samtidig kan virksomheden gennem sponsorstøtten give forretningsforbindelser en tur til en fodboldkamp.

- Vi tager jo kunder med til sportsoplevelser. Her har vi samtidig mulighed for at snakke forretninger. Derfor er det vigtigt, at klubberne har gode forhold til sponsorerne, siger Kenth Kærhøg, der er global kommunikationschef i Danfoss, til TV SYD.

I AC Horsens drømmer man lige nu om at få en hovedsponsor. Indtil videre klarer klubben sig godt sportsligt og økonomisk. Men hvis AC Horsens skal endnu længere op i tabellen, kræver det flere penge.

- Vi må erkende, at det at finde sponsorer, der sigter efter stor national eksponering, ikke er noget, der hænger på træerne, siger direktør Kristian Nielsen til TV SYD.

Esbjerg FB spiller afgørende kampe

I denne uge bliver det endelig afgjort, om Superligaen i den kommende sæson kommer til at bestå af fire hold fra Syd- og Sønderjylland.

Esbjerg FB møder torsdag Silkeborg på udebane. Søndag er der returkamp på Blue Water Arena. Hvis det lykkes for Esbjerg FB at vinde sammenlagt, rykker holdet op i den bedste række.

Dermed kan der blive endnu hårdere kamp om sponsorkronerne her i regionen.

Spillerbudgetter i Superligaen i januar 2018 FC København: 130 millioner kroner

FC Midtjylland: 75 millioner kroner

Sønderjyske: 21 millioner kroner

AC Horsens:14 milioner kroner Kilde: Tipsbladet Kilde: Tipsbladet

