Fodbold: Sønderjyske redder skindet i Superligaen

Horsens og Vejle skal ud i skæbnekampe, efter at de har tabt slaget om E45

Efter et drama i Haderslev er Sønderjyske klar til endnu en sæson i Superligaen. Derimod skal både Vejle Boldklub og AC Horsens ud i playoff-kampe for at få afgjort deres skæbne.

Søndag eftermiddag vandt Sønderjyske nemlig med 4-1 over Vejle. Samtidig slog AGF formsvage AC Horsens med 3-1 i Aarhus.

Derfor vinder AGF ”slaget om E45”, som nedrykningspuljen er blevet døbt, mens Sønderjyske bliver nummer to.

Ineffektive Horsens.

Inden dagens kampe lå AC Horsens ellers på den frelsende andenplads med ét point ned til Sønderjyske. Dermed kunne Horsens med sikkerhed redde livet, hvis det lykkedes at slå AGF, som kun havde æren at spille for.

AC Horsens kom da også frem til flere målchancer, men holdet har været særdeles ineffektivt i foråret, hvor de gule ikke var kommet på tavlen i de foregående fem kampe.

I stedet kom AGF foran på sin første chance i kampen, og inden pausen stod det 3-0 til århusianerne. Det hjalp ikke meget, at Horsens fik brudt målforbandelsen og reducerede til 3-1.

Rødt til de røde

Så Horsens måtte sætte sin lid til, at Vejle kunne slå Sønderjyske. Vejlenserne kom da også foran 1-0, men for anden kamp i træk så en af VB-spillerne rødt, og det afgjorde kampen.

Viljomur Davidsen blev udvist efter at have begået straffespark, og det udnyttede hjemmeholdet. Med en mand i overtal lykkedes det også sønderjyderne at score til 2-1 og 3-1, og så kunne hjemmepublikummet ånde lettet op.

Liv eller død

Helt anderledes ser situationen ud for Vejle, som nu skal møde Hobro ude og hjemme for at afgøre, hvem der får en livline, og hvem som skal direkte ned i 1. division.

Selv hvis Vejle vinder, er der ikke tid til fest. Så venter der nemlig to kampe ude og hjemme mod en af oprykningskandidaterne fra 1. division. Det vides endnu ikke, hvem det kan blive.

For AC Horsens er vejen til redning lidt kortere. Holdet skal møde Vendsyssel, og vinderen bliver i Superligaen og kan holde sommerferie der. Men hvis horsensianerne taber, skal de også ud i to knald- eller faldkampe mod et 1. divisionshold.