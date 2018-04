Sønderjyske slipper for sag om fusk

Det kan ikke bevises, at Sønderjyske tabte superligakamp med vilje. Sportschef er glad for, at klubben ikke længere er mistænkt for snyd.

Sønderjyske slipper for en sag om matchfixing. Fodboldklubben var mistænkt for at tabe superligakampen mod FC Midtjylland med vilje. Men det kan ikke bevises, siger matchfixing-sekretariatet i Danmarks Idrætsforbund, som har undersøgt mistanken.

Det har været hårdt for os at være under mistanke i fem lange uger Hans H. Haysen, sportschef i Sønderjyske

Undersøgelsen har taget fem uger, og i Sønderjyske er der glæde over, at der nu er sat et punktum.

- Vi er glade for, at vi nu endelig kan lægge sagen bag os. Vi havde forventet denne udgang på sagen, for vi har ikke gjort noget forkert. Men det har været hårdt for os at være under mistanke i fem lange uger, siger Hans H. Haysen, som er sportschef i Sønderjyske.

Fordel at tabe

Den omdiskuterede blev spillet den 18. marts i Herning. Her scorede FC Midtjylland til resultatet 2-1 i kampens sidste minutter.

Superligaens turneringsstruktur betød, at Sønderjyske var bedre stillet med et nederlag i forhold til at undgå playoffkampe om nedrykning. Kritikere mener, at Sønderjyske ikke gjorde nok for at forhindre målet, men det kan ikke bevises, lyder det i afgørelsen:

”Det påhviler Matchfixingsekretariatet at bevise, at en overtrædelse af lovregulativet har fundet sted, og at kravet til bevisets styrke skal være større end den blotte sandsynlighedsovervægt. Matchfixingsekretariatet vurderer ikke, at indicierne i sagen giver beviset den styrke, som er nødvendig for at føre en sag hos Matchfixingnævnet", siger afgørelsen, som er refereret af Ritzau.

Mistanke har præget spillerne

Efter kampen blev Sønderjyske-spilleren Christian ”Gekko” Jakobsen interviewet til TV3 Sport, og han indikerede, at han ikke var tilfreds med kampens afslutning.

Det har været dybt frustrerende, og det har præget spillerne. Hans H. Haysen, sportchef i Sønderjyske

Siden blev klubbens spillere og ledere afhørt for at undersøge, om det var koordineret internt, at spillerne skulle lade et mål gå ind til sidst. Men nu er sagen lagt død.

- I de seneste fem uger har der været mere fokus på mistanken end på vores fodboldkampe. Det har været dybt frustrerende, og det har præget spillerne. Alligevel har de formået at vinde to afgørende kampe, så vi ikke rykker ned. Og nu er der endelig sat et punktum, så vi kan komme videre, siger Hans H. Haysen.