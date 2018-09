Søren samler penge ind for at redde KIF - 13.000 kroner på én dag

En gruppe trofaste KIF Kolding-fans har startet en indsamling på Facebook for at redde deres elskede håndboldklub.

Søren Suurballe er KIF-fan helt ind i hjertet. Han er født og opvokset i Kolding, men bor nu i Barrit nord for Vejle. Det betyder dog ikke, at kærligheden til hjembyens elskede håndboldklub er blevet mindre - nærmere tværtimod. Derfor har han sammen med andre KIF-fans startet en indsamling for at redde klubben fra konkurs.

- Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig byen Kolding uden klubben KIF Kolding. I mit hovede hænger de to ting sammen, så jeg har tænkt meget over, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe, siger Søren Suurballe, der har sæsonkort til KIF og gerne tager turen til klubbens kampe, selvom han ikke længere bor i byen.

"Os der vil redde KIF Kolding"

Han kontaktede derfor andre fans på Facebook og sammen fik de idéen at samle penge ind til klubben via Facebook. Natten til torsdag fik de derfor siden "Os der vil redde KIF Kolding" op at stå og klokken 11 torsdag formiddag gik den i luften. Otte timer senere var der rullet mindst 13.000 kroner ind.

- Det er imponerende. Det vidner om, at der er mange, der ligesom mig har et hjerte, der banker for klubben, siger Søren Suurballe.

Rygter om at klubben er sikret

Siden flere medier her til aften har skrevet, at pengemændene bag klubben garanterer, at den ikke lukker, er pengene dog holdt op med at stråømme ind.

- Det vil jo bare være fantastisk, hvis det er rigtigt. Så kan det være, at klubben i stedet giver en omgang til os fans til kampen i morgen, siger Søren Suurballe.

Bestyrelsesformand Brian Stein har dog efterfølgende skrevet til JyskeVestkysten, at det er rygter, og at der er tale om en fejlfortolkning.

