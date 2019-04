DM i floorball i Esbjerg: Søren vil have guldet til byen - en dag

Floorball er ved at blive voldsomt populært. Snart runder antallet af medlemmer de magiske 10.000. Sydjylland er kommet godt med, og Danmarksmesterskaberne afgøres i Esbjerg lørdag.

- Det er en grineren sport, siger Sander Hug fra U13-holdet.

- Kammeratskabet er bare rigtigt godt, siger hans holdkammerat Oliver Lund Vejrum.

To af de unge, der er begyndt at spille floorball. Typisk for de unge, der har prøvet en af de store sportsgrene.

- Jeg har spillet fodbold i mange år, men fik lyst til at prøve noget andet, siger Oliver Lund Vejrum.

Han er mere end godt tilfreds med sit valg.

Oliver Lund Vejrum: - Jeg fik lyst til at prøve noget andet end fodbold. Foto: Finn Grahndin

Flot fremgang

Lørdag er der Danmarksmesterskab - kaldet superfinale - i floorball i Blue Water Arena i Esbjerg. Selvom Esbjerg ikke er med og næppe heller er med til næste år, så kan både Esbjerg og regionen prale med en flot fremgang.

For eksempel er Sønderborg Floorball Club gået fra 64 medlemmer i 2014 til 129 medlemmer i den seneste opgørelse. Esbjerg Sharks Floorball Club gået fra 109 medlemmer i 2014 til 137 medlemmer.

Sander Hug er vild med at spille floorball: - Det er en grineren sport. Foto: Finn Grahndin

Bevæg dig - hurtigt

I det hele taget er floorballsporten vokset markant de seneste år.

- Specielt efter samarbejdet med DGI og DIF. Med visionsprojektet 'Bevæg Dig For Livet' blev floorball én af de prioriterede idrætter i 2015, og fra 2015 til 2018 voksede vi til knap 10.000 medlemme mod 6400 medlemmer i 2016, siger sekretariatschef i Floorball Danmark, Per Stærk Larsen.

Fremgangen er gået næsten lige så hurtig, som sporten er det på banen.

Medlemstal på landsplan for floorballforbundet ”Floorball Danmark”. År Medlemmer Foreninger 2018 9345 180 2017 8741 189 2016 7725 166 2015 6409 131 2014 5964 109 Kilde: DIF Se mere

Bare en folkeskolesport?

Floorballsporten bliver i takt med de stadig flere medlemmer stadig mere seriøs.

- Vi vil gerne væk fra den opfattelse, at "floorball, var det ikke det, vi spillede dengang i folkeskolen med de der plastikstave?", siger bestyrelsesformand i Esbjerg Sharks Floorball Club, Kenneth Falkesgaard Hansen.

Floorball i Esbjerg er godt på vej. Her er det U13-holdet, der for nylig blev Jysk Mester 2018/2019. Privatfoto. Foto: Finn Grahndin

DM på vej til Esbjerg

Han håber, at DM i Esbjerg vil give endnu flere medlemmer til den voksende klub, som har ambitioner om at at spille med i 1. division - og gerne om de bedste pladser.

- Men hvornår sker det?

- Hvis jeg skal være lidt kæk, så sker det, når drengene på U13-holdet bliver en håndfuld år ældre. De er meget talentfulde og er netop blevet jysk mester, siger Kenneth Falkesgaard Hansen.

Kenneth Falkesgaard Hansen: - Vi er ved at bygge et hold op. Foto: Finn Grahndin

Drømmer om Esbjerg-guld

En af spillerne, Søren Holm Olesen, der er angriber hos seniorerne, knokler for at blive blandt de bedste.

Han har tidligere spillet på holdet fra Sunds ved Herning, men er floorball-mæssigt vendt hjem til Esbjerg Sharks med både hurtighed, teknik og ambitioner om at spille sig på landsholdet.

En eller anden dag.

Og selvfølgelig at føre Esbjerg Sharks op i rækkerne, men han erkender, at der "realistisk er nogle år endnu".

Fremgangen i kommuner i TV SYDs område: År Medlemmer Foreninger 2018 1127 37 2017 1009 31 2016 772 24 2015 585 17 2014 535 11 Se mere

Må vente på guldet

Vi er til træning i Veldtofte Idrætspark. Først med de unge fra U13-holdet. Siden med "de voksne". Uanset hvem TV SYD spørger, skal de til DM på lørdag. Også Oliver Lund Vejrum fra U13-holdet.

- Jeg skal være bolddreng.

- Vil du ikke hellere spille finalekamp på banen?

- Joooo, det gad jeg godt, men der går nok lige nogle år, før det sker, siger han.

Hvis det ene hold spiller uden målmand, kan man jo sætte den her forhindring op. Foto: Finn Grahndin