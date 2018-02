Sofie tabte ti kilo: Det har ændret mit liv

Siden august 2017 har Sofie Hjort-Hansen været en del af et sundhedsprojekt. I dag vejer hun 10 kilo mindre.

Sofie Hjort-Hansen har tidligere forsøgt at ændre livsstil, men nu er det lykkedes.

Kødfrie dage, sund kost og en masse motion. Det har været en del af Sofie Hjort-Hansens liv de sidste seks måneder.

Til dagligt læser hun til social- og sundhedsassistent i Vejle, og sammen med ni medstuderende startede hun i et sundhedsprojekt på Social- og Sundhedsskolen i august 2017. Et projekt, som har vist sig at være meget givtigt for Sofie Hjort-Hansen.

- Fysisk har jeg fået mere energi. Jeg har tabt mig over 10 kilo. Det var ikke mit mål at tabe mig. Målet var at få mere energi i hverdagen, fortæller hun til TV Syd.

Sundhedsprojekt er lykkedes

Det er ikke kun Sofie Hjort-Hansen, der er nået i mål med sundhedsprojektet. Flere af de studerende oplever at have fået en større forståelse for kost, og de har lært vigtigheden af at spise sundt og dyrke motion, fortæller Pernille Benzon, skoleansvarlig for kommunikation og marketing, Social- og Sundhedsskolen, Vejle.

- Projektet har rykket meget ved bevidstheden om egen og andres sundhed hos deltagerne. De har hver især sat sig forskellige målsætninger for, hvad de gerne ville opnå, og mange af dem er kommet fornemt i mål, siger hun.

OL-stjerne i spidsen for projektet

OL-medaljevinderen og håndboldspilleren Anne Dorthe Tanderup var tovholder på sundhedsprojektet, der hed #sundsammen. Hun er uddannet kostvejleder, og hun har gennem projektet vejledt eleverne til en sundere livsstil. For seks måneder siden sagde hun sådan:

- Om seks måneder, når vi har afslutning her, så sidder der nogle super glade piger, som har nået deres målsætninger.

Og én af dem er i dag Sofie Hjort-Hansen.