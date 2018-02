Soldater skyder med løst krudt om natten

Hjemmeværnsøvelsen Blå Negl finder sted denne weekend. Politiet har allerede fået enkelte henvendelser.

I løbet af natten til lørdag har ca. 700 soldater fra Hjemmeværnet skudt i området nord for Vejle og vest for Horsens. Men bare rolig, de har kun skudt med løst ammunition og kanonslag, og selvom det kan give nogle store brag, er det aldeles ufarligt.

Årets store hjemmeværnsøvelse Blå Negl er i gang, og larmen fortsætter fra lørdag kl. 18.00 og indtil søndag morgen med masser af militære køretøjer på vejene og militærfly i luftrummet.

Enkelte borgere har ringet i nat og berettet om mistænkelige hændelser. Jesper Brian Jensen, Sydøstjyllands Politi

- Enkelte borgere har ringet i nat og berettet om mistænkelige hændelser, men vi oplever stor forståelse blandt befolkningen til øvelsen, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, til TV SYD.

Hjemmeværnsoldater fra 11 forskellige lande deltager i øvelsen, der primært foregår i områderne omkring Tørring, Uldum og Brædstrup.

- Hvis man ser nogle, der kommer luskende med våben, er det altså soldater. De skal forsøge at komme frem uset, så mange forsøger at gemme sig hvor som helst, fortæller Allan From, kaptajn og informationsofficer, til TV SYD.

