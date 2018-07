Solen skaber stor søgning til sommerhusene

Sommerhuse er efter 38 meteorologiske sommerdage en efterspurgt vare. Udlejningen af sommerhuse sætter rekord.

Mens der er mange sidste øjeblikstilbud på charterrejser til ferie syd på, så ser det anderledes ud hvis du vil i sommerhus herhjemme.

Både fra vestkysten og den jyske østkyst lyder meldingen, at den forrygende danske sommer har gjort et ekstra svært at finde et ledigt sommerhus i sidste øjeblik.

I Vejers hos udlejningsbureauet Die Hyggeligge Dänen lyder det søndag formiddag, at der kun et et enkelt ledigt hus - og så skal du vente til lørdag.

- Vi forventer en samlet fremgang i udlejningen for hele 2018 på to procent. Det kommer oven på rekordåret 2017. Poul Fejer Christiansen, vicedirektør, Feriehusudlejernes Brancheforening

I Juelsminde er der forrygende travlt på turistkontoret - og heller ikke her er der mange ledige sommerhuse at støve op de kommende dage.

Hos Feriehusudlejernes Brancheforening bekræfter vicedirektør Poul Fejer Christiansen, at det gode sommervejr øger udlejningen af sommerhuse i hele landet.

I 2017 har Danmarks statistik opgjort antallet af overnatninger i sommerhuse til 19,2 millioner.