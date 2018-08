Sparer 22.000 kroner om dagen: Solrig sommer giver smil på læben

I øjeblikket producerer solfangerne i Hedensted Fjernvarme seks gange så meget solvarme, som byen reelt har brug for.

Når solen skinner, er der smil på læben hos Hedensted Fjernvarme – og lige nu er smilene ekstra brede.

For siden maj har det nye solfangeranlæg på Vestre Ringvej sørget for stort set al varmen til de godt 2.000 forbrugere i byen.

Det var da med en vis uro i maven, at vi investerede 30 millioner kroner i solfangeranlægget, og så er det jo rart at se, at det var en god investering. Torben Alex Nielsen, driftleder, Hedensted Fjernvarme

Det er langt mere end de budgetterede 14 procent på årsbasis.

- Det var da med en vis uro i maven, at vi investerede 30 millioner kroner i solfangeranlægget, og så er det jo rart at se, at det var en god investering, siger driftsleder Torben Alex Nielsen, mens han skuer ud over marken med solpanelerne.

11.000 kvadratmeter er fyldt med solfangere. Et regnskyl i ny og næ holder dem fri fra snavs, og ellers står Torben Alex firbenede ansatte for, at græsset ikke gror for højt mellem panelerne.

- Jeg skal bare sørge for, at de får lidt ekstra vand i den her varme. Vi har 20 får, som det ser ud nu, men det kan være, der bliver brug for flere, når vi udvider med flere solfangere, siger han.

Producerer seks gange mere end nødvendigt

For der er nemlig planer om at udvide marken med endnu flere solfangere. Til efteråret bliver 77 nye koblet på nettet.

- Solen står og skinner lige ned i hovedet på os, og det er en ren energikilde. Det er grøn energi, når det er bedst, og vi tror så meget på det, at vi vælger at udvide, siger Torben Alex Nielsen.

I øjeblikket producerer solfangerne seks gange så meget solvarme, som kunderne egentlig bruger, og det overskydende varme lagres i to store tanke, der fungerer på samme måde som en termokande.

Men ligesom i en termokande kan varmen ikke holdes inde ubegrænset.

- Solvarmen skal bruges inden for tre til fire dage. Det er den eneste ulempe, jeg kan finde ved solvarme – og så at produktionen er højst, når kunderne bruger mindst, siger driftslederen og hentyder til, at solfangerne laver mest energi om sommeren og om dagen, hvor kunderne som regel har mindst brug for varmen.

Da det er meget billigere at producere solvarme end naturgas, sparer Hedensted Fjernvarme i øjeblikket 22.000 kroner om dagen.

Og Torben Alex Nielsen regner også med, at fjernvarmeværket i år – på grund af de driftige solfangere – kan halvere CO2-udledningen, der sidste år var på 6906 ton.

Forbrugerne skal dog ikke regne med en væsentligt billigere varmeregning i år, da Hedensted Fjernvarme havde budgetteret med flere soldage i foråret, end der reelt var.