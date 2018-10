Solrig start på efterårsferieugen

Det bliver en uge med en hel del sol og lune temperaturer til glæde for de mange, der holder efterårsferie.

Både DMI og TV 2 Vejret forudser en lun begyndelse på hverdagene i efterårsferie-ugen.

Varm luft strømmer fortsat op over Danmark fra syd og sydøst, og dermed kan man endnu en dag opleve helt usædvanlig varme for årstiden.

Varmest mandag bliver det over den sydvestlige del af Jylland, hvor luft fra Tyskland uhindret kan blæse op over området. Her kan temperaturerne ud på eftermiddagen stige til 21-22 graders varme, vurderer TV 2 Vejret.

DMI er også optimistisk for de næste dage.

- Det lune vejr ser ud til at fortsætte de fleste steder på nær den nordvestlige del af Jylland. Mod øst og sydøst ser det ud til at blive pæne dage med ret varme temperaturer. Tirsdag og onsdag kommer vi i nærheden af 20 grader og måske også over, siger Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen til ritzau.

I den sidste halvdel af ugen falder temperaturerne formentlig en smule.

- Natten til torsdag passerer der en koldfront, og så slutter de meget lune dage. Men når skyerne er passeret, kan vi alligevel få en pæn afslutning på ugen, siger Dan Nilsvall.