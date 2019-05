Efter en ustadig fredag lover DMI sommer og op til 26 grader i weekenden.

I weekenden kommer sommeren med temperaturer lørdag op til 22 grader og søndag op til 26 graders varme.

DMI fortæller, at der mandag kommer en ny koldfront ind over os, og derefter etableres et nyt højtryk med lunere luft fra øst og sydøst.

Måske torden

Det vil mandag og tirsdag give os op til 23 graders varme, men også enkelte byger, som kan blive ret kraftige og med torden.

DMI-udsigten for onsdag og torsdag er noget ustadig og ret varm.