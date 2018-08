Sommeren sætter solrekord

Fredag rullede soltime nummer 771 ind på 2018-kontoen. Det gør denne sommer til den varmeste, siden DMI i 1920 begyndte på solskinsmålinger.

I 1947 havde danskerne fornøjelsen af 770 timers sol mellem juni og august, men nu har 2018 overhalet med en ekstra time på trods af en noget grå august. Det skete fredag lige før solnedgang.

Syd- og sønderjyske soltimer i sommeren 2018 - Juni: 248 timer

- Juli: 331 timer

- August: 135 timer (til og med den 24. august)

Syd- og Sønderjylland har også fulgt godt med. I alt er det blevet til 714 soltimer siden juni. Sommeren sidste år, der blev kaldt den solfattigste i 17 år, bidrog kun med 563 soltimer.

Klimatolog fra DMI Mikael Scharling forventer, at de sidste dage i august vil give omkring 20 soltimer mere. Rekorden for det solrigeste år er også indenfor rækkevidde. 1947 havde 1878 soltimer, men på grund af den rekordsolrige maj og juli i år, vil det være muligt at komme over 1878 soltimer, hvis vejret i de resterende måneder arter sig normalt.