Sommeren vender tilbage efter en regnfuld weekend

Weekendens vejr byder på skiftevis sol og byger, men næste uge står den igen på sol og varme.

Vejret over weekenden bliver en omskiftelig omgang, hvor byger og solskin afveksler hinanden med hyppige mellemrum.

Weekendens vejr bliver ikke prangende, men heller ikke vildt dårligt. Las Henriksen, meteorolog, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Men når først vi kommer ind i næste uge, vender det sommerlige vejr med sol og varme tilbage for en kort bemærkning.

Sådan lyder prognosen fra vagthavende meteorolog Las Henriksen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Weekendens vejr bliver ikke prangende, men heller ikke vildt dårligt. Vejrmæssigt bliver det en blandet weekend her først på efteråret, siger Lars Henriksen.

Fredag får særligt den sydøstlige del af landet solrigt vejr med blot et par enkelte byger i løbet af dagen. Resten af landet får mange skyer og godt med byger.

Temperaturerne lægger sig fredag mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk og stedvist hård fra sydvest.

- Når vi kommer til weekenddagene bliver vejret overordnet mere af samme skuffe, siger Lars Henriksen.

Lørdag lægger ud med skyer, regn og byger, særligt i den sydøstlige del af landet. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med sol og kun lokale byger.

Temperaturerne ser lørdag ud til at blive omkring 14 til 17 grader.

- Søndag hæver temperaturerne sig en smule og lander på omkring 17 til 20 grader. Men nok med en del skyer og også regnbyger i den nordlige del af landet, siger Lars Henriksen.

Sommeren vender tilbage

Det mest interessante ved vejrprognosen tidligt fredag morgen er dog udsigten til vejret i begyndelsen af næste uge, lyder det fra meteorologen.

- Vi troede lige, at nu skulle det til at være efterår, men i næste uge bliver det væsentligt varmere igen. Der kommer nemlig en omgang varm luft op mod os sydfra for en periode, siger han.

Særligt onsdag ser ud til at blive en "flot og varm dag" med mellem 20 og 25 grader.