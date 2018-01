Sommerhusejer vil ikke betale for sikring mod oversvømmelse

Sommerhusejer uden problemer med oversvømmelser mener at have loven på sin side, når han ikke vil betale for dyrt projekt.

I sommerhusområdet Skovmose på Sydals kan et stort afvandingprojekt forhindre oversvømmelser, hver gang det regner kraftigt. Men det er dyrt, og nogle af sommerhusejerne vil ikke betale. Deres huse ligger nemlig så højt, at de aldrig oplever oversvømmelser.

- Vi kan ikke se, hvorfor vi skal være med til at betale til dette projekt. Det er i strid med vandløbsloven, der klart siger, at de, der har nytte af og ønsker projektet, skal betale. Vi ønsker ikke projektet og har heller ingen nytte af det, siger Bjarne Marcussen, sommerhusejer Skovmose og iøvrigt pensioneret kloakmester, til TV SYD.

Han og de andre sommerhusejere, der aldrig oplever oversvømmelser ved deres huse, er ikke imod et projekt med grøfter i området, så vandet kan løbe væk på naturlig vis. Den plan koster syv mio. kr. og skal betales af grundejerforeningens medlemmer.

- Det er kun det økonomiske, vi er utilfredse med. Vi har ikke noget imod projektet, understreger han.

Han vurderer selv, at han ville få en udgift på minimum 17.000 kr, hvis han skulle være med til at finansiere projektet.

- Det svarer til, at en nabo ville have nyt tag og naboerne til at betale, fordi de fik et pænt tag at kigge på, siger han.

