Sommerhusejere får stor skattelettelse

De får næsten fordoblet fradraget for at leje deres sommerhus ud. Politikerne tror, det vil give øget vækst. Enhedslisten savner dokumentation.

Der er næsten dobbelt så mange penge på vej til de sommerhusejere, som lejer deres sommerhus ud. Et bredt politisk flertal med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), i spidsen er blevet enige om at hæve bundfradraget fra 20.400 kr. til 40. 000 kr.

- Jeg tror, det vil betyde nærmest en eksplosion i udlejningen af sommerhuse. Det vil sige, vi får flere udenlandske turister til Danmark, som skaber øget handel hos den lokale købmand og restaurant, siger Brian Mikkelsen til DR Nyheder.

Nu vil der være en langt større motivation for sommerhusejerne til at leje deres sommerhus ud, siger han.

Allerede fra i år

Politikerne har lavet aftalen med tilbagevirkende kraft, så det bliver allerede fra i år, at sommerhusejerne kan beholde de første 40.000 kr. selv, før de skal betale skat af resten af deres lejeindtægt.

Også Dansk Folkeparti er begejstret. Hans Kristians Skibby fra tørring siger, at det er en skattelettelse, som gør det mere attraktivt for dem, der har et sommerhus i Danmark at leje ud.

- Det betyder, at vi får flere arbejdspladser i Danmark, siger han.

Gave til de rige

Enhedslisten er ikke med i aftalen.

- Det er en skattelettelse for dem, som ofte tjener mere end gennemsnittet, siger Rune Lund til DR Nyheder.

- Jeg har ikke set nogen dokumentation for, at der kommer et boom i udlejningen, men jeg er til gengæld sikker på, at det her er en skattenedsættelse, som kommer dem til gode, som har mest og tjener mest, siger Rune Lund.

Et højere bundfradrag skal få flere sommerhusejere til at leje deres sommerhus ud.