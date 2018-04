Sommerhusudlejer mærker effekten af rekordår

Det går suverænt godt med at udleje sommerhuse i Varde. Det mærker de blandt andet hos Købmand Hansens feriehusudlejning.

I alt blev det til 3.212.000 overnatninger i udlejede sommerhuse i Varde Kommunes ferieområder i 2017.

Det gør Varde Kommune til Danmarksmester i udlejning af sommerhuse, og det er noget, man godt kan mærke hos Købmand Hansens feriehusudlejning.

- Vi har over 600.000 overnatninger, det er historisk højt, siger bureauchef Jan Helsinghof til TV SYD.

Umiddelbart ser det også ud til, at 2018-sæsonen kan gå hen og bliver en succes. Det kan dog være et problem at følge med efterspørgslen.

- Vi har rigtig store kapacitetsproblemer fra juni frem til ultimo oktober. Der er vi i en situation, hvor vores gennemsnitsbelægning ligger over 85 %. I hovedsæsonerne er der udsolgt flere uger i streg, siger Jan Helsinghof.

Sidste år nåede antallet af overnatninger i udlejede sommerhuse ny rekord i Danmark med 19,2 millioner.