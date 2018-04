Sommerluften forlader landet, men har endnu ikke opgivet Sønderjylland

Søndag bliver den sidste lune dag for i denne omgang, men selvom der i nogle dele af landet bliver helt ned til fem grader, har sommervarmen ikke sluppet Sønderjylland endnu.

Vi kommer ikke uden om det. De varme dage er ovre for denne gang. Men bor du i den sydvestlige del af vores område, kan du nyde solen én dag endnu. For mens store dele af landet vågner op til en mere kold forårsvirkelighed søndag morgen, kan der blive helt op til 21 grader omkring Tønder og op langs kysten. Tønder kan meget vel blive søndagens varmeste by. Det skriver TV 2 Vejret.

Samtidig bliver vinden lidt mildere end lørdag, så der skulle være god chance for at suge den sidste varme til sig. Til gengæld vil de østvendte kyster være betydeligt koldere. Så har man ikke fået sol og varme nok endnu, gælder det om at holde sig nær Vadehavet.