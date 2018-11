Sonny bygger og bruger Koldings nye værested

Mandag åbnede Café Nærværket, der er Koldings nye værested for socialt udsatte. Sonny Frederiksen har selv været med til at bygge stedet op sammen med andre kommende brugere.

Sonny Frederiksen lider af borderline – en personlighedsforstyrrelse, der sammen med Sonnys skadede skulder forhindrer ham i at bruge sin tømreruddannelse som fastansat i en virksomhed.

Jeg har hjulpet alt det, jeg kan, og det har været sjovt. Sonny Frederiksen, bruger af Café Nærværket

Trods det har han siden april i år kunne bruge sine håndværkerfærdigheder på at få bygget det nye værested i Kolding op - et han også selv får glæde af.

- Her kan jeg komme og lave lidt af det tømrerarbejde, som jeg savner. Det kan gå i mit eget tempo, fortæller Sonny til TV SYD.

Venner og værdi

Mandag så han værestedet åbne. Café Nærværket skal give Sonny og andre, der kæmper med misbrug eller psykiske, fysiske eller sociale problemer, et sted at mødes.

- I stedet for at sidde derhjemme hele dagen, så kan man komme ud og møde nogen. Jeg har borderline, som gør, at jeg skal komme lidt ud, for ellers sidder jeg bare fast derhjemme, siger Sonny og fortsætter:

- Bare det at man kan komme herop og få nogle gode snakke, få gode råd, få lidt vejledning.

Sonny er lige nu i et ressourceforløb. Samtidig har han brugt sine tømrer-evner til at hjælpe med at færdiggøre værestedet. Foto: Line Sahl

Projektet er et samarbejde mellem frikirken Kirkeibyen i Kolding og Blå Kors Danmark, men det er idémanden – og nu værestedets leder – Jørn Ulrik Siegumfeldt, der har styret opbygningen af stedet. Hans mål med værestedet er helt klar:

- Jeg håber, når de (socialt udsatte red.) kommer her, så finder de ud af, at de har værdi. Jeg håber, de kan finde netværk og venner. Andre mennesker som måske lige nu har flere ressourcer end dem, fortæller han til TV SYD.

Brugernes sted

Jørn Ulrik fortæller, at målet med at sætte de socialt udsatte til arbejdet var at give dem ejerskab over stedet, de nu selv har været med til at skabe.

Selvom det har taget knap syv måneder at færdiggøre, er målet opfyldt – det mener Sonny i hvert fald.

- Jeg har hjulpet alt det, jeg kan, og det har været sjovt. Når jeg så kommer (på værestedet red.), kan jeg gå og kigge på det, jeg selv har lavet, siger han.

Lige nu holder Café Nærværket åbent alle hverdage mellem 9-12, men Jørn Ulrik håber, at det kan blive flere timer dagligt senere hen – men nu skal det først lige op at køre.

- Rom blev ikke bygget på en dag, og det gjorde Nærværket heller ikke. Derfor tænker jeg, at vi tager det stille og roligt.