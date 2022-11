Det skriver JydskeVestkysten.

For knap to år siden nægtede de ellers at arbejde der. Det gjorde de efter den 72-åriges ægtefælle havde sat videoovervågning op i huset, fordi han var utilfreds med hjemmehjælpernes arbejde.

I de to år har kvinden modtaget hjælp fra et privat firma.

Kolding Kommune fik for et år siden Arbejdsrettens ord for, at personalet ikke kan nægte at gøre deres arbejde i et hjem, hvor der bliver filmet.