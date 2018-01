Spærret vej er genåbnet

Vejen syd for Nr. Nebel, der var delvist spærret p.g.a. en væltet traktor, er nu åben i begge spor.

Der er nu ryddet op efter den traktor, der væltede søndag aften kort før kl. 19 på Nymindegabvej ca. 1 km syd for Nr. Nebel. Traktoren havde en vogn med møg, der væltede ud på vejen og spærrede det nordgående spor.

Landmanden, der kørte traktoren, skyndte sig at hente en gummiged for at rydde op efter sig selv. Det er ifølge Ole Aamann, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, en knækket aksel på vognen, der var skyld i, at vognen væltede.