To spanske kvinder truet med pistol under hjemmerøveri

Politiet har ikke mange oplysninger at gå efter i sagen om et hjemmerøveri i Sig natten til fredag. - Foto: Politiet har ikke mange oplysninger at gå efter i sagen om et hjemmerøveri i Sig natten til fredag. Foto: Ida Marie Odgaard/arkiv/Scanpix

To mænd slap natten til fredag afsted med kontanter, mobiltelefoner og en computer under et groft hjemmerøveri. Ofrene er to spanske kvinder, som opholdt sig i et sommerhus i Sig nær Varde.