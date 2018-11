Spar penge: Flyt ind på den anden side af kommunegrænsen

Hvis du går med flyttedrømme, kan det kan være klogt at kigge over til nabokommunen – der kan være mange penge at spare.

Hvis du er klar på at pakke flyttebilen, står din nabokommune højst sandsynligt klar med nogle billigere kvadratmeter.

Kvadratmeterpriser i Syd- og Sønderjylland Tønder: 5.890

Vejen: 8.047

Aabenraa: 8.212

Varde: 8.966

Haderslev: 9.133

Hedensted: 10.347

Billund: 10.605

Fanø: 12.604

Esbjerg: 13.302

Kolding: 13.882

Vejle: 13.536

Horsens: 13.614

Fredericia: 15.272 Kilde: Boligsiden.dk Se mere

I 29 tilfælde kan du nemlig opleve en besparelse på huspriser, hvis du flytter mellem, til eller fra syd- og sønderjyske kommuner.

Det viser en opgørelse fra Boligsiden.dk.

Den største forskel i boligprisen i hele Danmark ligger faktisk mellem Esbjerg og Tønder, hvor du gennemsnitligt kan spare 55,7 procent på kvadratmeterprisen.

I 10 tilfælde kan du spare over 25 procent, hvis du sammenligner med et lignende hus i nabokommunen.

Boligpriserne i Danmark er de seneste tre år steget med 14 procent per kvadratmeter, og det betyder, at boligsøgende bør udvide søgefeltet - for eksempel til kommunen ved siden af.

Så meget kan du spare Mellem syd- og sønderjyske kommuner Esbjerg til Tønder: -55,7 procent

Kolding til Vejen: -42 procent

Vejle til Vejen: -40,6 procent

Esbjerg til Vejen: -39,5 procent

Haderslev til Tønder: -35,5 procent

Kolding til Haderslev: -34,2 procent

Esbjerg til Varde: -32,6 procent

Esbjerg til Haderslev: -31,3 procent

Aabenraa til Tønder: -28,3 procent

Billund til Vejen: -24,1 procent

Horsens til Hedensted: -24 procent

Vejle til Hedensted: -23,6 procent

Vejle til Billund: -21,7 procent

Billund til Varde: -15,5 procent

Haderslev til Vejen: -11,9 procent

Fredericia til Vejle: -11,4 procent

Varde til Vejen: -10,3 procent

Haderslev til Aabenraa: -10,1 procent

Fredericia til Kolding: -9,1 procent

Kolding til Vejle: -2,5 procent Fra syd- og sønderjysk kommune Horsens til Ikast-Brande: -23,9 procent

Vejle til Ikast-Brande: -23,4 procent

Billund til Ringkøbing-Skjern: -20,3 procent

Varde til Ringkøbing-Skjern: -5,7 procent

Billund til Ikast-Brande: -2,3 procent

Horsens til Odder: -1 procent Til syd- og sønderjysk kommune Skanderborg til Horsens: -25,6 procent

Silkeborg til Horsens: -13,3 procent

Herning til Billund: -12,8 procent Kilde: Boligsiden.dk Se mere

I Tønder kan de

Tønder Kommune har den laveste kvadratmeterpris i Syd- og Sønderjylland, og er derfor den kommune, du kan spare mest ved at flytte til.

Det argument bruger kommunen også selv, når de taler med mulige tilflyttere - på jobmesser for eksempel, fortæller Marianne Krag Okholm, der er bosætningskonsulent i Tønder Kommune.

- Hvis det er en familie fra storbyen, der vil flytte herned, kan vi godt lægge vægt på, at de her får mere kvalitetstid for pengene, siger hun til TV SYD.

Marianne Krag Okholm kalder boliger i Tønder for en guldgrube, men hun fortæller også, at dem der overvejer at flytte til Tønder har gjort deres research, og at kommunen derfor sjældent sammenligner sig med nabokommunerne.

- Dem, der kommer til Tønder Kommune, har en årsag til de kommer. Enten er det et job, de har fået, eller tilbageflyttere som stammer fra kommunen og gerne vil have deres børn vokser op i den tryghed, som de kender, fortæller bosætningskonsulenten.