For kvik til specialskole: Gustav vil på særlig efterskole

Gustav Thaysen er en af de børn, der gerne vil på efterskole, men ikke passer på en almindelig en af slagsen.

- Det vil jeg rigtigt gerne. Det lyder rigtigt sjovt, siger Gustav Thaysen til TV SYD.

Han er spastiker og sidder i kørestol. Derudover har han en hjerneskade, der har gjort, at han ikke kan følge undervisningen i en almindelig folkeskole. Og han er for kvik til specialklasse.

- Gustav er altid faldet ned mellem to stole, siger hans mor, Sinne Thaysen.

Og det samme gælder efterskoler. Gustav er for dårlig til en almindelig efterskole, for han har brug for hjælp til mange ting, og otte ud af ni specialefterskoler henvender sig til børn med specifikke handicap. Og den sidste ligger i Karise på Sydøstsjælland. Så derfor er Gustav og hans mor klar til at tage imod en ny efterskole for børn med svære indlæringsvanskeligheder.

- Gustav ville have rigtigt godt af at komme lidt hjemmefra og blive udfordret af nogle andre end hans egen far og mor, siger Sinne Thaysen.