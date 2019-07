Skærpet politi-indsats: Nu skal dyremishandling og ulovlig handel stoppes

Fredericia bliver hjemsted for en af politiets tre nye special-enheder, der skal forebygge ulovlig handel og mishandling af dyr.

Rigspolitiet har oprettet tre special-enheder, der skal forebygge og efterforske sager om mishandling, vanrøgt og anden uforsvarlig behandling af dyr. Enhederne kommer til at arbejde på tværs af landets politikredse og skal holde øje med blandt andet handel, import og pasning af dyr.

To af de nye to enheder er placeret i henholdsvis Nordjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi, mens Sydøstjyllands Politi får den tredje, som placeres på politigården i Fredericia.

Sydøstjyllands Politis dyrevelfærdsenhed dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Politiinspektør Michael Weiss. Foto: Andreas Als, TV SYD

Skal være opsøgende

- Den nye enhed skal selv opspore, efterforske og afsløre kriminalitet, hvor der er tale om organiserede og systematiserede overtrædelser, som giver stor fortjeneste for de involverede, siger politiinspektør Michael Weiss, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

De specialiserede enheders opgaver giver politiet bedre muligheder for en opsøgende indsats på dyreværns-området, der kan forebygge og opfange flere sager om mishandling, vanrøgt og anden uforsvarlig behandling af dyr.

De nye dyrevelfærds-enheder giver desuden politiet mulighed for at lave et effektivt samarbejde omkring dyre-transporter og ulovlig handel med truede og fredede dyrearter.