Speciel jakke skal fælde kreditkort-tyv

En speciel jakke og handsker kan blive det afgørende spor af en tyv, der har stjålet kreditkort og hævet et større kontant beløb.

Ved et indbrud på feriecentret Marina Fiskenæs, Enjoy Resorts, i Gråsten natten mellem mandag den 5. og tirsdag den 6. november blev der bl.a. stjålet flere kreditkort.

Et af kreditkortene blev brugt til at hæve større kontante beløb i to pengeautomater. Den første hævning fandt sted i automaten ved Danske Bank i Gråsten kl. 02.53.

Selvom det er svært blot at ane ansigtsudtrykket, så håber vi på, at jakken er så speciel, at den bliver genkendt. Thomas Berg, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politi

Syd- og Sønderjyllands Politi håber nu, at overvågningsfotos optaget ved Sydbank i Augustenborg klokken cirka 05, et par timer efter den første hævning i Gråsten, kan lede dem på sporet af gerningsmændene.

- Selvom det er svært blot at ane ansigtsudtrykket, så håber vi på, at jakken er så speciel, at den bliver genkendt, siger politikommissær Thomas Berg til TV SYD.

Ud fra materialet fra flere overvågningskameraer mener politiet, at der er tale om to personer, der har begået tyveriet og hæver pengene. Det kan også ses, at der i Augustenborg kører mindst en cyklist forbi. Det vidne, vil politiet også gerne høre fra.