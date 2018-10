Speedwaymestre hyldet på hjemmebane

De nykårede DM-guldvindere i speedway fra Region Varde Elitesport blev tirsdag hædret ved en reception på Varde Rådhus.

Det skete med taler og rådhuskage, da de danske speedwaymestre 2018 fik en officiel hyldest fra både politikere og de trofaste fans på rådhuset i Varde.

I kunne få 4.670 tilskuere til at komme til finalen. Det er fantastisk. I har gjort noget, der sætter Varde på landkortet. Vi er stolte af jer. Erik Buhl, (V), borgmester, Varde

- Jeg er stolt over være her i dag. Jeg har været med i 10 år og husker dengang, vi havde Outrup som hjemmebane. Vi var lidt flove over faciliteterne. Nu har samarbejdet med kommunen gjort, at vi har fået faciliteter, der er helt på højde med de andre holds, siger en glad Mads Korneliussen til TV SYD under receptionen.

Her var der også roser fra en glad borgmester Erik Buhl, (V):

De seneste tre år er det blevet til to DM-titler og en sølvmedalje til Varde, Mesterskabet blev vundet sidste år af Fjeldsted med Region Varde på 2.-pladsen.